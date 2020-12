C’est désormais officiel, Lewis Hamilton sera bien présent ce week-end lors du dernier Grand Prix de la saison de Formule 1, à Abu Dhabi.

Absent le week-end dernier lors du Grand Prix du Bahreïn en raison d’un test positif au Covid-19, le septuple Champion du monde sera bien de retour sur la piste à Abu Dhabi. Après plusieurs tests négatifs, l’écurie Mercedes a finalement confirmé la présence de sa star ce week-end, pour le dernier Grand Prix de la saison.

« L’écurie Mercedes est heureuse de confirmer que Lewis Hamilton pilotera ce week-end lors du Grand Prix d’AbuDhabi », a fait savoir l’équipe championne du monde dans un communiqué ce jeudi. « Lewis a été testé négatif au COVID-19 mercredi, avant d’achever sa période d’isolement à Bahreïn. Cela lui a permis de voyager jusqu’à Abu Dhabi jeudi après-midi et d’être testé négatif à son arrivée. Lewis s’est donc conformé aux protocoles complets mis en place par la FIA afin d’accéder au paddock demain [vendredi] et sera en mesure de participer au week-end de course. »