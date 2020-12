Pour l’ancien de la maison, Alain Perrin, Dimitri Payet retrouve peu à peu son tout meilleur niveau.

En s’imposant sur la pelouse de Nîmes (2-0) vendredi dernier, l’Olympique de Marseille a poursuivi son excellente série de cinq victoires consécutives en Ligue 1. Grand artisan de ce nouveau succès, Dimitri Payet – régulièrement pointé du doigt pour ses contre-performances en Ligue des Champions – peut compter sur le soutien de l’ancien coach de l’OM, Alain Perrin. Dans une interview accordée à La Provence, il assure que Payet est en train de revenir à son meilleur niveau.

« Dimitri Payet est en nette progression. En début de saison, je le trouvais hors de forme. Là, il a plus de jus, est plus dynamique, est capable d’éliminer et d’enchaîner. Il est en train de retrouver son niveau. Avant le succès contre Nantes, j’avais également l’impression que les joueurs étaient loin les uns des autres, ce qui n’est plus le cas. Morgan Sanson et Valentin Rongier ont des jambes, Boubacar Kamara est très bien. Malgré la répétition des matches, les Olympiens sont bien montés en régime. Ils ne travaillent plus, pourtant, font du match-récupération, match-récupération. Mais ça contribue à les maintenir en forme. N’oublions pas, non plus, que la préparation estivale a été tronquée et n’a donc pas été optimale. »