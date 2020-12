Suivez en direct du Bahreïn le Grand Prix de Sakhir, avant-dernière manche de la saison de Formule 1. En l’absence de Lewis Hamilton, confiné après un test positif à la Covid-19, c’est son coéquipier finlandais de l’équipe Mercedes, Valtteri Bottas, qui a signé la pole position.

Bottas partage la première ligne avec George Russell, remplaçant d’Hamilton pour cette course. Max Verstappen (Red Bull) et Charles Leclerc (Ferrari) sont juste derrière, en deuxième ligne. Il pourrait y avoir du spectacle dans cette course ! Départ à 18h10.