Esteban Ocon est réaliste. « Ça a été un peu difficile », a-t-il confié après sa 10ème place décroché sur la grille de départ. Le Français de chez Renault sait que cette dernière course de la saison est importante pour son écurie qui pourrait, en cas de belles places de ses pilotes, terminer 3ème constructeurs.

« On avait l’air vraiment bien en essais libres, la voiture était rapide, ça nous avait mis en confiance d’entrée de jeu. On a fait nos petits changements habituels avant les qualifications et, dès qu’on est sorti, ça n’était plus pareil, pas agréable« , a déclaré le Français qui s’est tout de même voulu rassurant pour le GP.

« Mais ça n’est pas terminé, on est libre de choisir nos pneus (au départ), ce qui est super important. Nous avons quelques options stratégiques pour essayer de revenir et de marquer des points chez les constructeurs, car c’est notre objectif (Renault, 5e, est à portée des 4e et 3e places, ndlr). Il faudra faire une course agressive.«