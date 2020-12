Le club de la capitale française a un rêve. Celui d’un jour aligner Lionel Messi au front de son attaque, et ce rêve semble être une vraie possibilité dans les semaines à venir.

La rumeur Lionel Messi au Paris Saint-Germain prend de l’ampleur. Et avec la sortie de Neymar la semaine dernière, le feuilleton risque de durer. Parce qu’après s’être offert le Brésilien et Mbappé en 2017, le PSG pourrait bien réaliser le coup du siècle avec l’astre argentin. Alors qu’il sera en fin de contrat avec le FC Barcelone en juin, il sera libre de signer où bon lui semble. Et Leonardo va sûrement tenter de s’immiscer dans cette course. Cependant, financièrement, garder le trio Mbappé – Messi – Neymar semble presque impossible, surtout avec la crise actuelle. Pour Emmanuel Petit, le choix est simple, le directeur sportif doit vendre le Français.

« En ce qui concerne ‘Est-ce qu’il faut laisser partir Mbappé et prendre Messi ? Moi, je dis oui. C’est une vraie question que je me pose, est-ce que Mbappé on en a pas fait un peu trop sur ses qualités ? J’ai l’impression que quand sa vitesse n’est plus la, on voit un bon joueur sans plus. Par rapport à Messi, il n’y a pas photo. Même à 34 ans. »