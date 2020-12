Publiée en 2016, une vidéo montrant Pascal Olmeta en train d’abattre un éléphant au Zimbabwe refait la une. L’ancien gardien a obtenu la condamnation en appel du guide à l’origine de l’enregistrement.

C’était en 2016, Pascal Olmeta a été impliqué dans une énorme polémique. En effet, une vidéo datant de 2011 montrant l’ancien gardien de l’Olympique de Marseille abattre un éléphant au Zimbabwe a été publié. Partagé par des tonnes d’internautes sur les réseaux sociaux elle avait créé la zizanie.

4 ans plus tard, le natif de Bastia tente de faire oublier cette histoire, et souhaite faire disparaître la vidéo. Aujourd’hui, celui-ci a obtenu gain de cause. Il avait attaqué en justice le guide de safari pour « atteinte à la vie privée ». En conséquence, Olmeta a obtenu une indemnisation de 5 000 euros au titre du préjudice moral et 4 000 euros pour les frais de procédure.