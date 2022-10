Après avoir perdu le titre de champion du monde de Formule 1 avec son leader anglais Lewis Hamilton, Mercedes n’est pas parvenu à retrouver les sommets cette saison. L’écurie et son patron Toto Wolff pensent que 2023 sera radicalement différente.

Interviewé dans ‘Motorsportweek’, celui qui dirige l’équipe Mercedes en Formule 1 a précisé que l’écurie était confiante pour la saison prochaine en 2023 et il pense que Mercedes et ses pilotes sont en capacité de faire le job et réaliser une très grosse saison dans quelques mois. « Le plafond des coûts a joué un rôle, on ne peut par exemple pas passer beaucoup de temps dans la soufflerie pour trouver des solutions. Nous avons remporté le championnat des constructeurs, donc nous avons eu 7 % de temps en soufflerie en moins tout au long de ces 18 mois que Red Bull, et bien moins que Ferrari. Maintenant, il semble que ce soit l’inverse. » A expliqué Toto Wolff.

Avant de conclure : « Par rapport à Red Bull, nous aurons 14 % de plus si nous terminons à la troisième place. Donc, ce temps supplémentaire, prévu par le règlement, devrait nous donner la possibilité de récupérer une partie de l’avantage. Cela ne signifie pas nécessairement que notre carrosserie va être très différente. Mais certainement, ce qui fait partie de l’ADN de la voiture, l’architecture de la voiture, va changer pour l’année prochaine.