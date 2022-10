L’Olympique de Marseille s’incline ce mercredi soir 2 buts à 0 contre l’Eintracht Francfort dans le cinquième match de la Youth League 2022-2023. Les Marseillais sont éliminés de la compétition.

Mauvaise nouvelle pour les jeunes olympiens qui ont été battus par les jeunes de Francfort ce mercredi soir lors du match de Youth League. Avant la rencontre des A ce soir en Allemagne pour la Ligue des champions, les jeunes ont cédé sur des buts de Loune en début de match et Bodien en fin de rencontre. L’OM est éliminé de la compétition et ne peut plus revenir hauteur du Sporting CP, vainqueur de Tottenham en même temps, et de son adversaire de l’après-midi, ex aequo avec la formation portugaise.