Alors qu’il vient de débarquer en Serie A, Khvicha Kvaratskhelia fait déjà l’unanimité. Le Géorgien, dont Carlo Ancelotti serait un fervent admirateur, serait sur les tablettes du Real Madrid.

Recruté pour 10 millions d’euros en provenance du Dinamo Batumi en Géorgie, Khvicha Kvaratskhelia réalise un début tonitruant du côté du Napoli. En 14 rencontres disputées depuis le début de la saison, le Géorgien de 21 ans a inscrit 7 buts et délivré 8 passes décisives. D’excellentes statistiques qui portent le Napoli que ce soit en Serie A comme sur la scène européenne. Déjà considéré comme une véritable révélation sur le continent, l’ailier gauche aurait tapé dans l’œil de trois écuries candidates au titre en Ligue des Champions dont le Real Madrid.

Selon les informations divulguées par 90min, Khvicha Kvaratskhelia serait sur les tablettes du Paris Saint-Germain, de Manchester City et du Real Madrid. Les Madrilènes seraient d’ailleurs les plus avancées dans le dossier alors que Carlo Ancelotti serait tombé sous le charme des talents démontrés par le Géorgien. Jeune et performant sans pour autant porter les couleurs d’un géant, les Merengues espèrent pouvoir en faire, au même titre que Erling Haaland et Kylian Mbappé ailleurs, leur porte-étendard au côté de Vinicius Jr.