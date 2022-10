Patron de la Fédération française de football, Noël Le Graët est revenu sur l’avenir de Didier Deschamps à la tête de l’Equipe de France.

Le patron du football français attendra l’issue de la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre) pour discuter avec le sélectionneur des Bleus, sous contrat jusqu’en décembre prochain. “Rien n’a changé. On se verra après le Mondial et on parlera. On travaille ensemble depuis dix ans. On se connaît assez. Il a envie de réussir une grande Coupe du monde.”

Celui qui dirige la Fédé assure tout de même que la priorité sera donnée à une prolongation de l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille en cas de qualification, à minima, pour les demi-finales de la compétition. “S’il remplit sa mission et souhaite poursuivre après le Mondial, il sera prioritaire. Je ne me verrai pas lui dire alors : ‘Votre temps est révolu’. Il aura la main. Ce poste lui va comme un gant. Qui peut se prévaloir d’un tel palmarès ? Qui ?” A confié Le Graët qui n’est pas non plus assuré de rester à son poste, lui qui est actuellement dans une pleine tornade médiatique avec de nombreuses accusations…