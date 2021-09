Quelques heures avant la confrontation entre le Milan et la Lazio, Zlatan Ibrahimovic s’est exprimé dans un entretien accordé à France Football. Il estime être meilleur que Ronaldo et Messi.

Zlatan Ibrahimovic fait du Zlatan à l’aube d’un choc entre le Milan AC et la Lazio. Des déclarations fortes dont il a le secret : « Je n’ai rien de moins que Messi et Ronaldo, je pense que je suis le meilleur. Si on parle de qualités intrinsèques je n’ai rien à leur envier, si au contraire on considère les trophées alors oui : il me manque la Ligue des Champions. Le Ballon d’Or n’est pas une obsession et ça ne me manque pas, c’est moi qui lui manque. Je ne sais pas selon quels critères il est attribué. Si le collectif fonctionne, l’individu en profite aussi, ce qui ne sera pas bon si l’équipe n’est pas bonne. Et moi, je pense que je suis le meilleur au monde. »