Avant d’être officialisé en fin de mercato, le divorce était déjà consommé entre la Juventus Turin et Cristiano Ronaldo. La Vieille Dame ne souhaitait pas prolonger son aventure avec la star Portugaise.

Présent en conférence de presse, Massimiliano Allegri n’a pas su tenir sa langue lorsque les questions ont fusé concernant Cristiano Ronaldo. Le technicien italien a tout avoué sur ce qu’avait initialement prévu la Juventus Turin. Sous contrat avec la Vieille Dame jusqu’en juin 2022, le Portugais de 36 n’aurait de toute façon pas été prolongé.

Massimiliano Allegri : « Concernant Cristiano Ronaldo, il ne voulait plus jouer pour la Juventus et a trouvé une solution à Manchester United. Il est donc parti. De toute façon, cela aurait été sa dernière saison à la Juventus. Et donc nous avons anticipé d’un an ce que nous aurions dû faire de toute façon l’année prochaine. Alors nous souhaitons à Cristiano, qui a joué trois merveilleuses saisons ici à la Juventus, tout le meilleur, mais la vie continue. »

Désormais à Manchester United, Cristiano Ronaldo devrait porter, pour la toute première fois depuis douze ans, le maillot des Reds Devils sur la pelouse d’Old Trafford.