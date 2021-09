Avant de débarquer au Paris Saint-Germain, Lionel Messi souhaitait prolonger au FC Barcelone. Un souhait irréalisable pour le Barça qui a joué un double jeu.

Très heureux en Espagne, Lionel Messi souhaitait prolonger son aventure au FC Barcelone avant de se résoudre finalement à quitter le club. Avant cela, la Pulga a dû digérer les changements d’humeur de la direction catalane. En effet, selon les informations de Sport, un accord avait été trouvé entre l’Argentin et son club pour une prolongation de deux ans payé en cinq. Un arrangement à l’amiable censé favoriser le club catalan et ses problèmes financiers. Quelques semaines plus tard, la déception a été énorme lorsque le Barça a indiqué qu’une extension de son contrat n’était plus possible.

« Abattu par les événements, Lionel Messi s’est senti trahi par Joan Laporta, avec qui il avait déjà convenu de sa prolongation. »

Une désillusion absolue pour le génie argentin qui aurait voulu poursuivre sa carrière dans son club de toujours le FC Barcelone. Malgré ces promesses bafouées, Lionel Messi a décidé de quitter le club sans faire le moindre remous laissant derrière lui des souvenirs et des larmes. La colère n’avait pas sa place lors d’un tel adieu.