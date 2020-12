Depuis qu’il a changé de dentiste, Leonardo Spinazzola ne se blesse plus et il réalise d’excellente prestations avec la Roma.

Un temps annoncé à l’Inter Milan, Leonardo Spinazzola est finalement resté du côté de l’AS Roma cette saison et il a atteint son meilleur niveau. Un regain de forme qu’il doit en grande partie… à son dentiste. C’est en effet ce qu’à déclaré le milieu de 27 ans en zone mixte ce week-end, après la large victoire des Romains sur la pelouse de Bologne (5-1). « Je suis dans le meilleur moment de ma carrière et c’est grâce à ce transfert raté à l’Inter et aussi grâce à mon dentiste. Je suis une personne différente sur le plan physique et psychologique depuis que j’ai changé de dentiste. Maintenant, je peux faire beaucoup d’exercices et être à 100% pendant 90 minutes. »

Interrogé par la Sky Italia, le dentiste en question, Daniele Puzzilli, a confié que les problèmes de blessure de son patient étaient liés à des problèmes buccodentaires. « Après quelques scans, j’ai découvert qu’il souffrait d’une occlusion dentaire, que ses dents étaient mal alignées et qu’elles causaient des problèmes de posture : cela a conduit à un changement de performance, dans la force et une prédisposition des muscles aux blessures. » Depuis qu’il a changé de dentiste, Leonardo Spinazzola n’a pas eu la moindre blessure cette saison. Plutôt impressionnant.