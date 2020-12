L’Allemand Jost Capito sera le nouveau PDG de Williams à partir de février 2021, a annoncé ce jeudi l’écurie britannique de Formule 1.

Ancien directeur de Volkswagen Motorsport, Jost Capito « va contribuer à renforcer l’équipe dirigeante de Williams, qui s’engage dans une nouvelle ère passionnante« , a annoncé l’écurie Williams dans un communiqué. Williams a par ailleurs confirmé que Simon Roberts resterait team principal

de l’écurie. En septembre dernier, Claire Williams avait quitté son poste en raison des mauvais résultats de l’équipe.



De son côté, Jost Capito a, dans sa carrière, gagné le Dakar catégorie camion en 1985. Dès 1989, chez Porsche, Sauber puis Ford, il exercera des fonctions dirigeantes. Avec Ford, il a travaillé en F1 pour l’écurie Jordan et a remporté en 2006 et 2007, le championnat du monde des rallyes comme constructeur. « C’est un grand honneur de rejoindre Williams Racing en ces temps passionnants et exigeants », a-t-il indiqué, cité dans le communiqué. « C’est un honneur de faire partie du futur de cette écurie historique, qui porte un nom si poignant dans le sport ».