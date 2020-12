Selon le quotidien La Provence, l’entraîneur marseillais André Villas-Boas a menacé l’un des journalistes de la rédaction après la défaite à Rennes ce mercredi à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1.

Selon La Provence, le coach de l’OM André Villas-Boas a insulté et menacé l’un de ses journalistes mercredi soir après la défaite difficile à encaisser contre Rennes (1-2) au Roazhon Park. Après une conférence de presse musclée, le technicien portugais « s’est dirigé vers le journaliste, lui a mis deux fortes tapes sur l’épaule en s’écriant : « Continue comme ça, je t’attrape moi. Si j’ai la chance de t’attraper une fois… Continue comme ça, c’est bien ».

Et cela ne s’est pas arrêté là. L’échange houleux s’est « poursuivi un peu plus loin, une bonne vingtaine de minutes plus tard ». La Provence mentionne qu’il a fallu l’intervention de son adjoint, Ricardo Carvalho, pour « ramener Villas-Boas à la raison ». Le Portugais accuserait le journaliste d’avoir, à la veille de la dernière journée de Ligue des Champions, présenté le bilan chiffré de sa carrière.