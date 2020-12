Jurgen Klopp a adressé ses voeux pour la nouvelle année. Même avec le titre de champion d’Angleterre pour Liverpool, le technicien a été marqué par la crise sanitaire…

« Pendant 30 ans, à la nouvelle année, j’ai toujours souhaité que ma famille reste en bonne santé. Ce voeu ne sera jamais fait avec autant de conviction que cette année. 2020 a eu un bon moment, c’est d’être champion, et tout le reste n’a été fait que de nouveaux challenges, d’expériences nouvelles pour nous, bien plus grandes qu’un titre. Nous avons du faire avec, et nous devons continuer, il faut que nous restions disciplinés. Je suis plutôt content que 2020 se termine, et pour être honnête, en dehors de ce titre, je n’ai pas vraiment envie de repenser plus tard à cette année 2020 », a indiqué l’entraîneur de Liverpool.