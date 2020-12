Lors du nul face à Elche (1-1) en Liga, le Real Madrid aurait pu obtenir un penalty après une faute sur Benzema dans la surface. Devant la presse, le milieu de terrain madrilène Casemiro ne voulait pas critiquer l’arbitrage…avec un bon tacle au FC Barcelone.

« L’arbitre ? On n’a pas à en parler, il est là pour faire de son mieux. La VAR est là pour aider. Nous ne parlons pas du VAR et de l’arbitrage, nous laissons cela à d’autres… Nous, nous parlons de football et d’équipe », a indiqué le Brésilien. Cette petite déclaration arrive après les sorties de l’entraîneur du Barça Ronald Koeman qui a évoqué l’arbitrage en faveur du Real cette saison.