Vincent Chaudel, économiste du sport, est revenu sur les difficultés qui attendent les clubs de Ligue 1 dans les prochains mois. La crise du COVID et le non-paiement de Mediapro n’arrangent pas la situation.

« Le problème pour le football français aujourd’hui, c’est qu’il a des dépenses certaines – les salaires des joueurs – et des recettes incertaines. Les droits TV sont en baisse de 250 millions d’euros sur la première partie du championnat (à cause des non-paiements de Mediapro, ndlr), et on ne connait pas encore le montant pour la deuxième partie du championnat, ni sur les trois prochaines saisons. En plus de cela il y a toujours l’absence de public dans les tribunes », a indiqué le spécialiste en économie du Sport, Vincent Chaudel.

Avant de poursuivre : « Olivier Letang, à titre d’exemple, a dit la semaine passée que sans le changement de propriétaire au LOSC, le club aurait été en cessation de paiement dès janvier. C’est dire si la situation est problématique. (…) Tous les clubs ne sont pas dans le même état, mais on risque de voir dans les prochains mois des dépôts de bilan. La seule solution pour les clubs est de vendre des joueurs, et donc de s’affaiblir sportivement. Mais on risque de rentrer dans un cercle vicieux, parce que pour équilibrer ou réduire les déficits on va vendre, donc être moins compétitif, et donc remporter moins de points à l’indice UEFA et d’argent via les compétitions européennes. Passer la phase de poules de la Ligue des champions risque d’être de plus en plus difficile pour les clubs français. »