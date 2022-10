C’est maintenant officiel, Emery a quitté Villarreal pour rejoindre la Premier League et plus précisément Aston Villa. À 50 ans, l’entraîneur va vivre une nouvelle aventure, mais n’oubliera pas son passage en Espagne. Il a adressé au club une lettre d’adieu émouvante.

« Villarreal a été ma maison au cours des deux dernières années et demie. Ma maison, pas mon club, parce que je me suis senti intégré, aimé et j’ai été passionné par Villarreal (…) L’adieu est dur et difficile, mais mon sentiment et ma réflexion sont que je dois commencer un nouveau projet », a-t-il notamment déclaré.

