Auteur d’une superbe saison avec l’Inter Milan, Lautaro Martinez continue de faire les beaux jours des Nerazzurri. Et malgré l’intérêt du PSG, du Barça et même de Tottenham, l’attaquant de 25 ans compte poursuivre son aventure en Italie.

« Je me débrouille bien ici et je suis heureux. J’espère devenir tôt ou tard une légende du club. J’ai signé un long contrat l’année dernière et je ne pense qu’à l’Inter. De nombreux objectifs se présentent face à nous et j’espère continuer sur cette voie », a rappelé Martinez au micro de la Rai.

Pour rappel, l’Argentin est sous contrat avec l’Inter Milan jusqu’en 2026.