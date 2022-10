L’Olympique de Marseille pourrait se qualifier ce mercredi pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Ce sera concret si l’OM bat l’Eintracht Francfort et que Tottenham gagne face au Sporting. Valentin Rongier s’est lui montré positif, et croit en son équipe.

« J’espère que cette saison sera encore plus belle que les autres. Ça passe par un bon résultat à Francfort. On sait qu’une belle opportunité se présente à nous », a-t-il déclaré dans une interview accordée à La Provence. « C’est un match de Coupe d’Europe, c’est le haut niveau, il va falloir faire un match plein. Ça va sûrement se jouer sur des détails, mais on est prêts. On y va pour faire quelque chose »

Quant à savoir si la qualification est possible, Rongier répond de cette façon : « C’est la magie de l’OM… ». Et vous, y croyez-vous ?