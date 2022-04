Face aux médias, Étienne Capoue assume le statut d’outsider de Villarreal sur la pelouse de l’ogre Liverpool.

De passage en conférence de presse ce lundi, à deux jours de la demi-finale aller de Ligue des champions à Anfield face à Liverpool, Étienne Capoue reconnaît qu’il n’a pas de très bons souvenirs dans l’entre des Reds. « Anfield, c’est un enfer. C’est le pire stade que j’ai fait en Angleterre. Que ce soit l’ambiance, leur manière de jouer… Ils ont cette faculté à se transcender, à te créer des problèmes tout le temps, dans n’importe quelle partie du terrain… Ils ne s’arrêtent jamais, ils te pressent partout, ils veulent toujours marquer, et même quand ils marquent, ils vont continuer, t’assommer. Et ce qu’il y a en face, ils n’en ont rien à faire. Ils ont leur plan, et ils veulent juste te tuer, c’est tout. »

L’ancien Toulousain en a également profité pour faire le parallèle avec le sacre de Villarreal l’année dernière en Ligue Europa. « Contre Manchester United, c’était mon premier titre. Ce sentiment-là est incroyable. Surtout quand on en connaît la rareté. Dès que le gardien a arrêté le penalty, je me suis revu quand j’avais 8-9 ans, quand on gagnait des tournois avec mon équipe. Je suis retourné en enfance. Incroyable. (Silence) Imaginez si on gagne la Ligue des champions ? Wouaah, ce serait encore plus magnifique ! Ce ne sont que des rêves, tout ça. Mais rêver, c’est gratuit. »