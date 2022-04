Malmenée, la Juve s’en sort ce soir grâce à un but en fin de match de Moise Kean.

La Vielle Dame ne meurt jamais. L’adage s’est encore confirmé ce lundi avec la victoire sur le fil de la Juventus Turin sur la pelouse de Sassuolo. Bousculés par les coéquipiers de Maxime Lopez, les Bianconeri vont logiquement concédé l’ouverture du score par Giacomo Raspadori (38′) avant de remettre les compteurs à zéro juste avant la pause grâce à un but de Paulo Dybala (45′). Au retour des vestiaires, les Juventini ont fait le dos rond face aux offensives de Sassuolo et Moise Kean (88′) a enfilé sa cape de héros en inscrivant le but du 2-1 en fin de rencontre.

Avec cette victoire et trois points de plus au compteur, la Juve revient à un point de Naples, 3e de Serie A. De son côté, Sassuolo reste 10e, avec trois longueurs d’avance sur le Torino.