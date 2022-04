Pour Di Meco, les supporters ont fait le bon choix en fêtant le titre de champion de France sans les stars du PSG.

Si beaucoup d’observateurs ont critiqué l’initiative des supporters parisiens de ne pas fêter le titre de champion avec les joueurs, ce n’est pas le cas de l’ancien Marseillais Eric Di Meco, ravi de voir des fans manifester sans violence.

« C’est presque une leçon qu’ils donnent, les supporters du PSG. Je trouve ça très adulte et très intelligent », a jugé le consultant de RMC. « On a un club avec des supporters qui sont là depuis longtemps. Et quand ils manifestent comme ça, c’est une preuve d’intelligence et de maturité. Parce que le message c’est que le club pété de thunes, qui achète des stars pour les empiler et ne plus avoir de fonds de jeu, finalement, ça ne les intéresse pas. Gagner le championnat avec 500 millions de budget, ça ne les impressionne pas. Eux, ils ont envie de voir une équipe qui ressemble à une équipe. »