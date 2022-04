L’ancien de la maison Carlos Tevez prédit une victoire de Manchester City face au Real Madrid.

Alors que Manchester City accueillera le Real Madrid demain soir (21h) en demi-finale aller de Ligue des champions, l’ancien Sky Blues Carlos Tevez n’a pas caché son optimisme dans une interview publiée ce lundi sur le site du club.

« Entre ManCity et le Real, c’est du 50/50. Je suis très heureux de voir City à un tel niveau, bataillant avec les meilleurs d’Europe. Le club n’a pas encore pu gagner la Ligue des champions, mais le plus important est de constater que depuis quelques années, les Citizens parviennent à jouer d’égal à égal avec les cadors européens, défier un géant tel que le Real, après avoir sorti l’Atlético Madrid au tour précédent. C’est très impressionnant de voir ce qu’est devenu City en une décennie, passé de l’équipe qui tentait d’émerger du milieu de tableau à une formation qui regarde droit dans les yeux les plus grands clubs. Aujourd’hui, tout a changé. C’est presque le Real qui doit se préoccuper d’affronter City ! Tout le monde sait ce dont City est capable, tous connaissent la force de son effectif et la solidité du club. »