Quatrième de la Ligue des nations avec la Belgique, Thibaut Courtois a du mal à se remettre de ce nouvel échec. Et le gardien du Real Madrid ne s’est pas fait que des amis suite à ses dernières déclarations.

C’est l’ancien international néerlandais, Rafael Van der Vaart qui a taclé le portier belge au micro de la chaîne « NOS. » Je trouve que cela n’a aucun sens. Qu’il rende la moitié de son salaire et il aura droit à six mois de vacances. C’est un joueur de football, il est copieusement payé par un club pour jouer. Bien sûr, les agendas sont chargés, mais on a tous connu ça. […] Les matchs, c’est ce qu’il y a de plus agréable pour un joueur.Ces propos, ce sont des pleurnicheries. Encore plus de la part d’un gardien, » a déclaré l’ancien Madrilène à la télévision hollandaise. Courtois s’était notamment plaint avant le match pour la troisième place face à l’Italie en indiquant qu’il ne servait à rien.