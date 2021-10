Grand fan de l’Olympique de Marseille, Benoît Paire aurait pu, pourquoi pas porter les couleurs du club phocéen. Il s’en explique.

« Mon père jouait au foot à Avignon, je suis originaire de là-bas, donc le plus gros club des alentours, c’était l’OM. J’étais un grand fan, comme mes parents, et mon frère avant moi. Il n’y avait qu’un club pour moi : c’était l’Olympique de Marseille. Il a même failli porter son maillot, dans les équipes de jeunes : « J’ai joué au foot depuis que je suis né jusqu’à mes 14 ans. Le centre de formation de l’OM m’avait contacté pour l’intégrer. J’avais le choix entre le tennis et le foot, et c’est vrai que pour le foot il fallait s’éloigner de ma famille, et je n’étais peut-être pas prêt à cet âge-là. Même si mon rêve, c’était de devenir joueur de foot, je suis joueur de tennis, donc je suis très content. » A déclaré le tennisman sur le site officiel du club olympien.

Le Français participera au match des héros ce mercredi soir à Marseille. Un événement organisé par Didier Drogba. En tout cas, le tennisman aurait parfaitement collé avec les supporters avec son caractère de feu.