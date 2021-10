Aujourd’hui dans le championnat du Qatar sur le banc de l’équipe d’Al Rayyan, Laurent Blanc est revenu sur ses années lorsqu’il était entraîneur du PSG.

« Je n’ai vraiment pas changé ma vision du jeu ni mon discours. Ma philosophie était la même, bien jouer au football. Nous avions de grands joueurs, donc il fallait bien jouer au football. Sur le plan footballistique, c’était génial. C’est sûr qu’on n’a pas pu gagner la Ligue des Champions, parce que pour ça, il faut que les planètes soient alignées. Mais on a joué un football fantastique. Je rencontre parfois des joueurs que j’ai eus et on est d’accord pour dire qu’on a passé un moment merveilleux » a-t-il déclaré au magazine Panenka.