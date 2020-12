Blessé hier soir lors du match de Ligue des Champions entre l’OM et l’Olympiakos, Mathieu Valbuena est revenu sur la défaite de son équipe 2 buts à 1. Il ne trouve pas que l’OM méritait forcément sa victoire.

« On se demande toujours comment on a perdu ce match. On avait fait une première période cohérente. A défaut d’avoir des occasions, on avait mis ce but qui nous faisait du bien, on était solides derrière. Oui, ils ont eu quelques situations, mais on a maîtrisé la première période. Puis dans la seconde, il y a des faits de jeu avec un premier penalty valable, et un autre qui me paraît sévère. » A lâché le Français sur la chaîne RMC Sport.

Avant de terminer : « Ce n’est pas la qualité de Marseille qui nous a fait perdre. Ils ne sont pas créés d’occasions dans le jeu et il y a des décisions contre nous. (…) On sait que j’aime les deux clubs, mais c’est incompréhensible de perdre ce match, même s’il faut reconnaître que notre seconde période est moins bonne. »