De retour à Madrid après la défaite 2-0 face au Shakhtar Donetsk ce mercredi, le Real traverse une période très compliquée. Spécialiste du club, Fred Hermel commence à s’inquiéter pour Zinedine Zidane et sa situation sur le banc.

Au lendemain d’une nouvelle défaite, le journaliste est revenu sur cette mauvaise soirée et pense que Zidane est dans une galère monstre. Son poste est plus que jamais menacé avant d’affronter Séville en Liga ce week-end et accueillir Mönchengladbach mercredi prochain pour une qualification en huitième de finale de Ligue des Champions.

« Il y a des rumeurs à Madrid. J’ai eu l’occasion de passer deux, trois coups de fil. Ça discute beaucoup parmi les dirigeants du Real. Le résultat de l’Inter a calmé un peu la colère du président du Real. Mais il y a beaucoup de critiques sur Zidane, notamment sur le fait que les changements sont arrivés très tard. Il est menacé ce soir. L’amitié qui le lie avec Florentino Perez pourrait lui permettre de tenir un peu. C’est une grosse inconnue. A priori, il ne va pas être limogé dans les prochaines heures. Mais c’est une option que les dirigeants n’ont pas encore totalement écartée. Peut-être que les dirigeants veulent laisser à Zidane la possibilité de qualifier cette équipe. C’est évident que la situation n’est pas bonne, ni pour le Real, ni pour Zidane. » A t-il confié au micro de « RMC ».