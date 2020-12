Adil Rami n’apprécie pas l’attitude de Thomas Tuchel par rapport à Angel Di Maria et sa présence sur le banc, notamment pour un match aussi important que celui de Manchester United.

Pour l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, mettre Angel Di Maria sur le banc est une honte et le champion du monde 2018 va plus loin en traitant Thomas Tuchel de lâche.

« Cela m’attriste de voir Di Maria sur le banc. On n’a rien à lui reprocher. Il a eu un comportement (son coup de sang à sa sortie contre Leipzig) qui est pour moi normal, car c’est un compétiteur et il veut jouer. Et je pense que la réaction de Di Maria arrange Tuchel puisque c’est un moyen pour lui de le mettre sur le banc. C’est lâche de la part de l’entraîneur et c’est un peu d’hypocrisie en disant « tu n’as pas eu une bonne réaction, je te sors » alors que la réalité est toute autre et Tuchel n’ose pas faire les vrais choix. » Déclare le défenseur central actuel de Boavista sur les ondes de « RMC. »

Rappelons qu’Angel Di Maria n’est pas titulaire ce soir pour le match face à Manchester United comptant pour la 5e journée de Ligue des Champions.