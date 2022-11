A 17 ans, l’Argentin Facundo Buonanotte rejoint Brighton en Premier League. L’équipe anglaise, tout juste vainqueure de Chelsea ce week-end (4-1), a officialisé l’arrivée du nouveau crack dans ses rangs.

Malgré les brillantes performances d’Alexis Mac Allister (23 ans), la cellule de recrutement de Brighton a voulu encore plus satisfaire ces supporters avec l’arrivée d’un nouveau crack. Le gaucher natif de Pérez est sans aucun doute un grand espoir du football argentin et sera l’une des sensations à suivre en Europe. Arrivé pour 11,5 M€, le joueur Argentin devra faire ses preuves en Premier League.

« Le Club Atlético Rosario Central informe qu’aujourd’hui un accord a été conclu entre les clubs pour le transfert de Facundo Buonanotte au Brigthon & Hove Albion Football Club, dans une transaction s’élevant à 1,8 milliards de pesos (11,5 millions d’euros). Il se compose d’une indemnité fixe garantie par le club acheteur, de primes d’objectifs liées aux performances du joueur et d’une plus-value de 20% sur un futur transfert ». Et précise par ailleurs : «il s’agit de l’une des transactions les plus importantes de l’histoire de notre institution ».