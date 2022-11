Le RB Leipzig termine à une solide deuxième place de son groupe de Ligue des champions derrière le Real Madrid, après un dernier déplacement convaincant face au Shakhtar Donetsk.

Le club ukrainien, comme on le sait, ne dispute pas ses rencontres à domicile sur ses terres du Donbass, accablée par la guerre. Mais il aura tout de même réalisé une belle phase de poules, terminant troisième de son groupe, et poursuivra donc l’aventure en Europa League. Mais c’est bien le RB Leipzig qui a fait sa loi, ce mercredi. Une victoire 4-0 avec un festival ouvert par Christopher Nkunku (10e), qui frappe plus fort que jamais à la porte des Bleus. Silva (50e), 0 – 3

Szoboszlai (62e) et Bondar contre son camp (68e) ont fait le reste.