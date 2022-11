Alors que Jérôme Boateng avait été condamné à 1,8 M€ et 6 mois de prisons avec sursis en septembre 2021, l’appel a finalement condamné le Lyonnais à un versement de 1,2 M€ à son ex-compagne.

Condamné pour « coups et blessures volontaires » lors de vacances aux Caraïbes en 2018, son ex-femme avait porté plainte et l’ancien joueur du Bayern Munich, avec ses avocats, réclamait un acquittement. Si la procureur avait requis un an et demi de prison et 1,5 M€ d’amende, le Lyonnais fini finalement « seulement » avec 1,2 M€ sans peine de prison.