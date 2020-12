Une nouvelle compétition européenne verra le jour l’an prochain : l’UEFA Conference League.

Ce jeudi, l’UEFA a dévoilé les contours de l’UEFA Conference League, troisième Coupe d’Europe des clubs qui aura pour but de mettre en lumière les plus petits pays. Petite sœur de la Ligue Europa, elle viendra prendre la place de la Coupe Intertoto, dont la dernière édition s’est déroulée en 2008. Dans son communiqué officiel, l’UEFA annonce également que la première édition aura lieu pendant la saison 2021-2022 et que la finale se disputera en Albanie, dans le tout nouvel Air Albania Stadium de Tirana. Saint-Étienne faisait également partie des candidats pour accueillir la finale de cette nouvelle compétition.

Le tournoi doit réunir à partir du 16 septembre 2021 32 équipes dans le tableau final, après trois tours qualificatifs. L’ensemble de la compétition va impliquer au total 184 équipes, dont 46 reversées après avoir été éliminées de la Ligue des champions ou de la Ligue Europa. L’objectif étant de représenter les 55 fédérations membres de l’UEFA.