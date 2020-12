C’est l’info du jour, Neymar veut absolument jouer avec Lionel Messi l’an prochain au PSG… ou ailleurs.

Ce n’est un secret pour personne, Neymar adore Lionel Messi et il l’a encore clamé haut et fort hier soir au micro d’ESPN. « Je veux rejouer avec lui, c’est certain. C’est sûr, il faut qu’on le fasse venir l’année prochaine », a lâché le Brésilien, auteur d’un doublé sur la pelouse de Manchester United. Un souhait qui semble particulièrement difficile à exaucer quand on connaît les revendications salariales du sextuple Ballon d’or. Actuellement, l’Argentin touche la bagatelle de 29 millions d’euros par an avec le FC Barcelone. Difficile d’imaginer donc, comment le PSG pourra s’offrir Lionel Messi, sans se séparer de Neymar et Kylian Mbappé. À moins que le Brésilien ait déjà une idée derrière la tête…

C’est en tout cas l’hypothèse du journaliste de RMC Nicolas Villas, qui espère que Neymar à un plan pour attirer son ancien coéquipier. « Soit Neymar a un tuyau pour ramener Messi au PSG, soit il cherche à se barrer par la cheminée », a-t-il lancé sur les réseaux sociaux. Car si le recrutement de Lionel Messi au PSG venait à échouer l’an prochain, il redoute que la situation dégénère. Neymar pourrait en effet se servir de cet échec pour refuser de renouveler son contrat, qui le lie au club jusqu’en juin 2022, et prendre la poudre d’escampette dans la foulée.