Après un bras de fer long de plusieurs mois avec son ancien sponsor, Nike, pour récupérer le légendaire logo « RF », Roger Federer et son équipementier actuel, Uniqlo, ont annoncé le come-back de la casquette brodée aux initiales du Maestro.

Les fans de la légende Federer doivent être aux anges. Et ceux de la première heure encore plus. Sur ses réseaux, l’homme aux vingt Grand Chelem a annoncé qu’Uniqlo, la marque nippone avec qui il s’est engagé pour dix ans en 2018 et 300 millions de dollars, allait récupérer le mythique « RF », détenu par le swoosh de Nike.

« Après une longue attente et des réglages approfondis, UNIQLO et moi-même sommes extrêmement heureux d’annoncer le retour de la casquette RF dans 8 couleurs fraîches à partir du 8 décembre 2020. Cet accessoire a tellement compté pour moi et pour mes fans au fil des ans. Cela nous a donné un moyen de nous connecter visiblement, et j’ai apprécié l’opportunité de prospérer grâce à cette énergie de soutien. Je tiens à remercier UNIQLO pour cet effort et j’ai hâte de voir tout le monde dans un proche avenir. Meilleures salutations » a écrit le Maestro sur le site de la marque japonaise.

A quelques jours de Noël, il y a de grandes chances que plusieurs de ces casquettes nouvelle génération attendent au pied du sapin les fans du Suisse.