Titulaire indiscutable au FC Lorient, Armand Laurienté serait sur les tablettes de plusieurs écuries italiennes. Le Torino aurait formulé une première offre de 5 millions d’euros, plus quelques bonus.

Recruté pour 3 millions d’euros en provenance du Stade Rennais, Armand Laurienté a été une véritable bonne pioche dénichée par le FC Lorient. De retour dans l’élite, les Merlus ont pu compter sur leur nouvelle recrue pour former un superbe duo avec Terem Moffi. Des performances qu’il est parvenu à confirmer cette saison avec 6 buts et 2 passes décisives à son actif en 36 rencontres disputées toutes compétitions confondues et qui ont fini par séduire plusieurs écuries étrangères.

Après le départ de Christophe Pélissier, Armand Laurienté pourrait être tenté par un exil à l’étranger alors que plusieurs formations ont affiché leur intérêt. Selon les informations dévoilées par L’Equipe, Naples, Sassuolo et le Torino seraient sur sa piste. L’écurie piémontaise serait la seule à avoir formulé une offre pour tenter de l’enrôler avec une proposition de 5 millions, plus des bonus.