Récent champion de France de basket avec l’ASVEL, Victor Wenbanyama devrait quitter le Rhône durant cet été.

Blessé pour cette fin de saison, Victor Wenbanyama a pu assister au triomphe de ses partenaires sur le banc de touche samedi dernier. D’ailleurs celui qui évolue au poste d’intérieur a sûrement vécu ses derniers grands moments en tant que joueur de Villeurbanne. Considéré comme un futur très grand et en lice pour être numéro un à la Draft dans quelques années selon les projections, il a activé sa clause de sortie dont la date était fixée au 26 juin et donc de quitter Villeurbanne un an avant le terme de son engagement. Un coup dur pour Tony Parker et l’ASVEL qui avaient pour objectif d’accompagner le joueur de 18 ans jusqu’à on départ pour la NBA. Voir maintenant quels seront les points de chute pour le joueur qui est cité au Paris basket-ball.