Catalogué d’indésirable, Marco Asensio menace de manquer la reprise si le Real Madrid ne diminue pas ses exigences élevées estimées à 50 millions d’euros. Un prix qui freine ses envies d’ailleurs.

Auteur d’une saison mitigée avec 12 buts et 2 passes décisives en 42 rencontres disputées toutes compétitions confondues, Marco Asensio ne parvient pas à retrouver son niveau depuis sa rupture du ligament croisé dont il a été victime en juillet 2019. A l’époque comparé à Kylian Mbappé, l’Espagnol n’est plus que l’ombre de lui-même et désormais catalogué comme étant un indésirable au Real Madrid. En fin de contrat en juin 2023, l’écurie madrilène tente de le pousser vers la sortie.

D’après les informations dévoilées par Relevo, seuls deux scénarios se présentent au Real Madrid : une vente dès cet été ou un départ libre à l’issue de son contrat en juin 2023. Une seconde option que souhaite éviter Florentino Pérez qui le pousse vers la sortie. Courtisé par de nombreuses écuries dont notamment Liverpool ou l’AC Milan, Marco Asensio ne serait pas satisfait du prix réclamé par sa direction qui a été fixé à 50 millions d’euros. Les discussions n’avancent pas et son agent, Jorge Mendes l’inciterait à sécher la reprise. Une éventualité qui mettrait un terme définitif à la suite de sa carrière au sein de la capitale espagnole.