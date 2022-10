Pour être un cyborg à 22 ans, l’attaquant Norvégien de Manchester City Erling Haaland accorde une importance toute particulière à son régime alimentaire et à son quotidien.

Aucun adjectif n’est assez impressionnant pour parler du début de saison d’Erling Haaland avec Manchester City. Actuellement le meilleur joueur du monde à seulement 22 ans, le Norvégien a une routine toute prête pour se maintenir en forme. En effet, dans le documentaire « Haaland : The Big Decision » le joueur révèle son régime alimentaire et il est loin d’être commun. Avec 6 000 calories d’ingurgitées par jour, il consomme presque deux fois plus qu’un être humain normal !

« Vous, vous ne mangez pas ça, mais moi je me préoccupe de prendre soin de mon corps. Je pense que manger des aliments de qualité, aussi locaux que possible, est le plus important. Les gens disent que la viande est mauvaise pour la santé, mais laquelle ? La viande que vous trouvez chez McDonald’s ? Ou la vache locale qui mange de l’herbe juste là ? (Moi), je mange le cœur et le foie. La première chose que je fais le matin est de me mettre au soleil, c’est bon pour le rythme circadien. J’ai également commencé à filtrer un peu mon eau. Je pense que cela peut avoir de grands avantages pour mon corps » a déclaré le buteur prodigieux des Citizens.