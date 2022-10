Ce vendredi, Sebastien Nieto, journaliste pour Le Parisien spécialisé sur le PSG révèle comment se sont déroulées les choses cet été entre le club et Neymar dans les moindres détails.

Il n’y a aucun doute quant au fait que le Paris Saint-Germain voulait se séparer de Neymar (30 ans). En effet, à la suite de la prolongation de Kylian Mbappé, une des promesses de la direction était de laisser filer le Brésilien pour construire un effectif compétitif autour du natif de Bondy. Cependant, avec des performances impressionnantes depuis le début de la saison (11 buts et 10 passes décisives en 16 rencontres toutes compétitions confondues), Neymar semble avoir reconquis les Parisiens. Et cette nouvelle déclaration de Sebastien Nieto pourrait remettre le feu aux poudres…

« La nouvelle direction sportive est menée par Luis Campos qui est un proche de Kylian Mbappé depuis ses années monégasques. Il cherche à reconstruire l’équipe et veut entourer Mbappé du mieux possible. Mais le PSG est bloqué par ses moyens financiers et ne parvient pas à recruter comme il le souhaitait. Quelques points vont faire défaut comme l’absence d’un nouveau défenseur et surtout d’un nouvel attaquant censé épauler Kylian Mbappé. Et dans le même temps, le PSG cherche aussi à se séparer de Neymar. Il s’agit d’une demande effectuée par l’actionnaire qatarien. Mais il n’y parviendra pas. Le centre du nouveau projet, c’est Mbappé pour le Qatar. Et pour le mettre dans les meilleures conditions, cela veut dire sans Neymar, un joueur qui se blesse régulièrement et dont le rendement sportif interroge » a déclaré le spécialiste.