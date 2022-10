Le portier Slovène de 29 ans Jan Oblak est incontestablement l’un des meilleurs gardiens du monde depuis de nombreuses années. Prodigieux à l’Atlético Madrid, le gardien arrive en fin de contrat en juin 2023 et pourrait bien signer à Tottenham pour prendre la place de notre Hugo Lloris (35 ans) national.

Une fois de plus après Courtois et De Gea, l’Atlético Madrid pourrait perdre l’un des meilleurs gardiens du monde au profit de la Premier League. Ici, le problème est que le joueur partirait libre et n’offrirait donc pas un rond aux Colchoneros. Arrivé à l’été 2014 pour 16 M€ du Benfica Lisbonne, Oblak est une véritable légende de l’Atlético et a grandement participé aux succès de Diego Simeone. Malheureusement, il pourrait finir son aventure d’une manière assez brutale.

Selon The Athletic, son arrivée serait voulue par Tottenham qui cherche absolument le remplaçant de leur capitaine : Hugo Lloris. Les spurs pourraient donc offrir un contrat bien juteux au Slovène, qui pourrait avoir envie de changer d’air après 8 saisons passées chez les Colchoneros. Reste ainsi à voir comment évoluera ce dossier et si celui qu’on peut considérer comme l’un des meilleurs gardiens du monde rejoindra Antonio Conte et sa clique par 0 €.