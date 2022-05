En vente depuis le début de la saison, l’AS Saint-Etienne vient de trouver un nouvel acheteur potentiel en la personne de David Blitzer. Le milliardaire américain aurait formulé une première offre de rachat.

Copropriétaire de Crystal Palace, David Blitzer aurait fait une offre pour tenter d’acquérir l’AS Saint-Etienne. Une information publiée par The Independant qui ajoute que le milliardaire américain, qui possède d’autres écuries tels que Augsburg en Allemagne Ado Den Haag aux Pays-Bas et Waasland-Beveren en Belgique, souhaiterait faire des Verts son écurie française afin de franchir une étape supplémentaire dans son projet de groupe footballistique européen. Une proposition qui serait particulièrement appréciée par Roland Romeyer et Bernard Caïazzo.