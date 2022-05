Ce mercredi, l’Équipe annonce que le Conseil national de l’éthique de la Fédération Française de Football a demandé au milieu de terrain sénégalais du PSG, suspecté d’avoir refusé de jouer face à Montpellier à cause d’un flocage en soutien aux personnes LGBT, de s’exprimer afin de clarifier la situation.

Idrissa Gueye a t-il refusé de jouer face à Montpellier à cause du flocage arc-en-ciel affublant les maillots de Ligue 1 lors de la 37e journée, dans le cadre de l’opération intitulée « Homos ou hétéros, on porte tous le même maillot », en marge de la journée mondiale de lutte contre l’homophobie ? Officiellement absent pour « raison personnelle », de nombreuses rumeurs font état d’un refus de joueur du champion d’Afrique. Afin de clarifier la situation, le Conseil national de l’éthique de la Fédération Française de Football a demandé, via un courrier, au milieu de terrain sénégalais du PSG de s’exprimer afin de clarifier la situation comme l’explique, ce mercredi, l’Équipe.