Plus serré que jamais, la Premier League n’a toujours pas rendu son verdict. L’ultime journée sera décisive et, malgré son retard d’un point sur Manchester City, Jürgen Klopp y croit encore.

« C’est peu probable car City joue à domicile contre Aston Villa, qui joue jeudi contre Burnley qui se bat pour le maintien. Mais c’est le football. Je pense à la fois où City est devenu champion pour 11 millimètres. Si quelqu’un veut que nous soyons champions, alors nous devons d’abord gagner et Aston Villa doit prendre un point à City. C’est possible. Peu probable mais possible. Et c’est suffisant », a déclaré Jürgen Klopp devant la presse.

Après 37 journées de Premier League, Manchester City est en première position avec 90 points au compteur. Juste derrière, Liverpool est à l’affût de la moindre erreur avec 89 points. Lors de la dernière et ultime journée, les hommes de Pep Guardiola seront opposés à Aston Villa, mené par Steven Gerrard. Liverpool recevra les Wolves.