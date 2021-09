La Juventus scrute la moindre opportunité afin de renouveler son effectif et modifier la désastreuse dynamique que vit actuellement le club. Pour ce faire, la Vieille Dame est prête à envisager un échange avec Arsenal.

La Juventus Turin et Arsenal sont désormais dans le même bateau. Tout deux à la traîne en championnat, les deux cadors européens sont prêts à s’entraider afin de renouveler leurs effectifs respectifs. Selon l’Express, un échange serait envisagé entre les deux parties : Granit Xhaka irait en Italie pendant que Weston McKennie ferait le chemin inverse et signerait à Londres. Un type de transaction habituelle pour la Vieille Dame qui a déjà entrepris ce type de fonctionnement avec le FC Barcelone (Pjanic <-> Arthur) et Manchester City (Cancelo <-> Danilo).