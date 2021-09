Dimanche après-midi sur la pelouse du Stade Vélodrome, Bamba Dieng (21 ans) a encore été décisif en inscrivant un but dans la victoire de son équipe 2 buts à face au Stade Rennais.

Une performance qui laisse de marbre l’ancien attaquant international du Sénégal El-Hadji Diouf. Au micro de « Canal+ Afrique », il est revenu sur la performance de son jeune compatriote et pense même qu’il a le talent et le potentiel pour devenir le successeur de Didier Drogba. « Je l’ai connu avec l’équipe nationale des jeunes. C’est un attaquant, un Didier Drogba. Tout ce qu’il sait faire, c’est marquer des buts. Je l’ai regardé avec Diambars, et il n’était pas loin d’être l’un des meilleurs buteurs du championnat du Sénégal. C’est un jeune qui a de l’avenir. L’équipe du Sénégal, aussi, a peut-être trouvé son grand attaquant. Tout ce que j’ai à dire, c’est qu’il garde la tête sur les épaules, qu’il continue à travailler. Sur trois occasions, il peut t’en mettre deux. C’est un attaquant qui finit dans la surface », a-t-il déclaré. On souhaite à Bamba Dieng la même carrière que l’ancien buteur mythique des Blues de Chelsea…