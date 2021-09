Si Arsenal vit des saisons compliquées depuis désormais plusieurs années, un de ses joueurs surnage au dessus de ce néant : Bukayo Saka. L’international est courtisé, très très courtisé.

Formé à Arsenal, Bukayo Saka porte le club à bout de bras depuis son éclosion en équipe première. Auteur de 7 buts et 10 passes décisives en 41 rencontres la saison dernière, l’international anglais est l’élément moteur de Mikel Arteta. Des prestations remarquées par l’ensemble des clubs européens. A 20 ans, l’ailier gauche est l’un des grands espoirs des Three Lions. Plusieurs écuries essayent de se l’arracher alors que la situation à Arsenal n’est pas la plus propice à sa progression. La Juventus Turin mais aussi et surtout l’Atlético de Madrid le suivent de près, très près. Une information confirmée par le Daily Mail.